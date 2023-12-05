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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 100 военных на Южно-Донецком направлении

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Reuters

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил ТАСС, что на Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 военных.

Кроме того, по словам Чехова, российские войска уничтожили четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Он также заявил, что штурмовой и армейской авиацией было нанесено огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.

3 декабря Чехов заявлял, что бойцы группировки российских войск уничтожили до 110 солдат Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. По его словам, атаки проводились при поддержке авиации и артиллерии в Угледаре, Константиновке и Макаровке. В районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского атаки велись с помощью тяжелых огнеметных систем.

4 декабря в США рассказали о сомнениях украинских военных чиновников в победе ВСУ.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер также предложил Украине признать потерю территорий в обмен на мир.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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