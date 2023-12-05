Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ

Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ России уничтожила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны России.

Как заявили в ведомстве, мобильным расчетом на мотовездеходе, оснащенным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот», была ликвидирована группа пехоты противника численностью до десяти человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от позиций российских военных под Соледаром.

По информации Минобороны, тульские десантники получали координаты противника от разведгруппы с БПЛА.

В ведомстве добавили, что помимо пехоты противника в опорном пункте был уничтожен и ее боекомплект, предназначенный для ствольной артиллерии.

Накануне представитель подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э), помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов сообщил, что перерезана последняя трасса, по которой проходило снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

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