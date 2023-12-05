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Российскую морскую пехоту усилят

«Известия»: новые дивизии морской пехоты усилят штурмовиками и артиллерией

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Разработка организационно-штатной структуры вновь формируемых дивизий морской пехоты завершена. Теперь в каждой дивизии морпехов появится свой десантно-штурмовой батальон, а в батальоне — десантно-штурмовые роты, пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

По информации источников, в составе батальонов морской пехоты будут свои противотанковые подразделения и минометные батареи. Кроме того, артиллерийские подразделения морпехов усилят реактивными системами залпового огни (РСЗО) «Торнадо-Г» и гаубицами «Мальва».

По словам источников издания, три батальона «черных беретов» предусматривается сводить в полк морской пехоты. В их состав, помимо батальонов морпехов, войдут разведывательно-десантные роты.

Как отмечается, новые дивизии морской пехоты должны стать многофункциональными, способными выполнять различные задачи, включая гуманитарные и миротворческие.

До этого бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что в западных странах не ожидали решимости военных российской армии защищать свои территории в конфликте на Украине.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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