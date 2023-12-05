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В Белом доме прокомментировали отказ ХАМАС освободить заложниц

Салливан: отказ ХАМАС освободить заложниц привел к возобновлению боев в Газе

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Joshua Roberts/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС отказываются освободить находящихся в их руках заложниц из числа гражданских лиц, что привело к возобновлению боев в секторе Газа. Его слова на регулярном брифинге передает ТАСС.

«Президент [США] Джо Байден, госсекретарь [Энтони] Блинкен, директор [ЦРУ Уильям] Бернс и я будем поддерживать связь с нашими израильскими и египетскими коллегами, чтобы добиться от ХАМАС решения этого вопроса. В настоящий момент ХАМАС отказывается освободить женщин из числа гражданского населения, которые должны были стать частью договоренности. Именно этот отказ ХАМАС стал причиной прекращения действия договоренностей о заложниках, а значит, и паузы в боевых действиях», — сказал Салливан.

29 ноября сообщалось, что две освобожденные в секторе Газа заложницы прибыли через Египет на территорию Израиля.

До этого палестинское движение ХАМАС сообщило, что в ответ на усилия президента России Владимира Путина организация освободила двух задержанных женщин, имеющих российское гражданство. Они были переданы Красному Кресту.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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