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Шольц рассказал, кого будут сбивать участники проекта европейской ПВО

Шольц: какие объекты сбивать, участники European Sky Shield решат самостоятельно

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Shutterstock

Страны, участвующие в проекте создания единой европейской системы ПВО European Sky Shield, будут самостоятельно решать, какие объекты сбивать над своей территорией. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает ТАСС.

«Решения о том, какие летающие объекты будут сбивать, будут приниматься самостоятельно. Таково было главное условие [участия в проекте European Sky Shield]», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой правительства Чехии Петром Фиалой.

23 ноября Израиль подписал крупнейший в истории страны контракт по продаже системы ПВО Arrow 3 Германии на сумму около $3,6 млрд.

Германия и еще 13 стран НАТО подписали декларацию о создании европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) в конце 2022 года. В проекте намеревались принять участие Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония.

Позже о намерении присоединиться к проекту заявила Австрия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что рассчитывает на создание противоракетного щита при участии других стран Евросоюза в ближайшие пять лет.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, где в России усилили противовоздушную оборону.

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