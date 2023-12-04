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Полковник объяснил причины снижения интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Полковник Матвийчук: в Белгородской области могут возобновиться обстрелы

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали менее интенсивно обстреливать Белгородскую область. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он предупредил, что обстрелы могут начаться уже в скором времени и, по его мнению, на то есть две причины.

В первую очередь, по мнению Матвийчука, у украинской армии стало меньше боеприпасов, что подтверждают и западные, и украинские СМИ. По его словам, их берегут и перебрасывают на направления, которые более важны. Другой причиной может быть «временное затишье», утверждает полковник.

При этом он не исключил, что речь может идти только о паузе перед переориентированием задач. Поэтому он допускает, что массовые обстрелы региона могут возобновить уже в скором времени.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об ударах со стороны ВСУ по региону за прошедшие сутки. По его словам, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

Ранее российские войска взяли под контроль поселок в ДНР.

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