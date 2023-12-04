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Израиль атаковал 200 военных объектов ХАМАС в Газе

Армия Израиля атаковала 200 военных объектов ХАМАС в секторе Газа за ночь

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Israeli Defence Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 4 декабря атаковала 200 военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

По данным армейской пресс-службы, сухопутные подразделения продолжают вести бои на территории Газы.

«Войска ЦАХАЛа нанесли удар по террористической инфраструктуре, расположенной внутри школы в Бейт-Хануне, из которой было совершено нападение на войска. На территории комплекса находились две туннельные шахты, одна из которых была заминирована, взрывчатка и дополнительное оружие», — пояснили в ведомстве.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС.

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