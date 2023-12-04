В ВСУ рассказали, когда женщин смогут обеспечить военной формой

Министерство обороны Украины сможет предоставить военную форму женщинам-военнослужащим через пять лет или позднее. Об этом в интервью украинскому изданию New Voice заявила военный медик, сержант вооруженных сил Украины (ВСУ) Алина Сарнацкая.

«Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, — это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую», — сказала солдат.

По словам Сарнацкой, в данный момент формой украинок обеспечивают волонтеры, однако, на взгляд сержанта, войска больше нуждаются в вооружении.

По данным украинского минобороны, за последние два года количество женщин среди солдат выросло на 40% и достигло почти 43 тыс. человек. Заключить контракт имеют право с гражданками возрастом от 18 до 60 лет.

До этого сообщалось, что в зоне СВО была ликвидирована первая женщина-танкист ВСУ Инна Стойко. Она служила старшим водителем в 3-й отдельной танковой бригаде и участвовала в боях за Изюм и Барвенково.

Ранее стало известно, что украинских бойцов оставили без отпусков из-за страха командования перед появлением дыр в обороне.