Картаполов — об увеличении срока службы: будут «проедать государственную еду»

В комитете Госдумы по обороне никто не поддерживает идею об увеличении срока службы в армии. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава комитета Андрей Картаполов, комментируя предложение коллеги Виктора Соболева.

«Это личное мнение депутата Соболева, не более того. Виктор Иванович Соболев говорит то, что, по его мнению, лучше для страны. Когда он был молодым, когда он был уже не очень молодым офицером, служили два года. Эта армия ничего не выиграла, не победила. Но там все было комфортно, было приятно управлять. Вот у него ностальгия по всем этим временам видимо. Я много раз уже говорил: никакой необходимости в двухлетнем сроке службы для молодого человека нет. Он способен за год полностью освоить воинскую специальность. Второй год он будет просто терять время, проедать государственную еду, вместо того, чтобы приносить пользу народному хозяйству», — сказал депутат.

Картаполов отметил, что другой член комитета Андрей Гурулев, говоривший об увеличении срока службы, также не поддерживает эту инициативу.

«Мой коллега Гурулев невпопад ответил, и посчитали, что он тоже придерживается такого же мнения. Он не придерживается такого же мнения. У нас в комитете никто больше, кроме Виктора Ивановича Соболева, такой точки зрения не имеет», — заключил он.

Депутат Государственной думы и член комитета по обороне Виктор Соболев призвал увеличить срок срочной службы в армии России до двух лет. Об этом он заявил изданию News.ru.

«Вопрос об увеличении срока службы в армии назрел уже давно. Солдаты должны служить хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях. И следующий год, а лучше полтора — быть непосредственно в войсках. Тогда наши войска будут действительно боеспособными, — сказал Соболев.

Да этого депутат Андрей Гурулев в своем Telegram-канале писал, что срочную службу нужно проходить два года. По его словам, это решит проблему «с количеством призывников и качеством подготовки мобресурса».

Ранее стало известно, что Минобороны РФ может изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии.