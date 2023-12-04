Раскрыты потери армии Израиля в войне с ХАМАС

Общие потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий против палестинского движения ХАМАС достигли отметки в 398 военнослужащих. Об этом сообщила местная газета The Times of Israel.

Как указано в публикации, недавно войска еврейского государства лишились еще двоих солдат на территории сектора Газа. В результате, по данным издания, после начала сухопутной операции в палестинском анклаве ЦАХАЛ потерял 72 бойца.

Таким образом общие потери израильской армии с момента эскалации конфликта к текущему моменту составили 398 человек. При этом авторы материала подчеркнули, что подавляющее количество военных лишились своих жизней в результате сражений на юге Израиля.

Речь идет о первом дне боевых действий, когда члены движения ХАМАС пересекли границу и атаковали поселения на территории еврейского государства. Нападение произошло 7 октября.

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны приостановили боевые действия на семь дней, в течение которых ХАМАС отпустил на свободу 110 заложников.

Ранее в Белом доме оценили возможность продолжения переговоров между участниками ближневосточного конфликта.