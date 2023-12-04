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ВСУ создали танковую бригаду, не способную наступать

Forbes: ВСУ создали 5-ю танковую бригаду, не способную наступать

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Reuters

Американский военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали 5-ю танковую бригаду, не способную наступать. Об этом пишет Forbes.

По словам обозревателя, технически 5-я танковая бригада существует с 2016 года, но в течение шести лет она существовала преимущественно на бумаге.

Экс подчеркивает, что от нового подразделения украинской армии не стоит ждать масштабных танковых атак, так как российско-украинский конфликт перешел в позиционную фазу.

«Это означает, что не нужно ждать от 5-й танковой бригады начала масштабной танковой атаки, и, что массы танков будут прямо атаковать российские позиции в ближайшее время или вообще когда-либо», — резюмировал Экс.

До этого агентство PAP сообщало, что Польша планирует передать Украине более 50 самоходных гаубиц Krab.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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