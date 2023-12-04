МО РФ: ВСУ бежали из-под Артемовского

ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых. Об этом пишет РИА Новости со сылкой на Минобороны России.

Сообщается, что часть украинских военных сдалась в плен подразделениям Южной группировки войск РФ. По данным МО РФ, российским десантникам «удалось вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку в ходе разведывательных действий». Отмечается, что такие результаты были достигнуты благодаря предварительной доразведке позиций украинской армии с воздуха, в ходе которой были выявлены основные опорные пункты и огневые средства ВСУ.

Точные удары по выявленным опорным пунктам и орудиям, по данным МО РФ, стали причиной деморализации противника, на фоне которого штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 приступили к штурму Артемовского. Отмечается, что эти удары производились с помощью FPV-дронов и точными ударами бронегрупп.

До этого Минобороны РФ заявило об уничтожении пунктов дислокации и скопления техники ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.