Японию сравнили с Польшей из-за конфликта на Украине

Бывший генерал Сил самообороны Японии Коитиро Бансе заявил, что Япония может оказаться для Тайваня аналогом Польши для Украины в случае операции Китая на полуострове. Слова Бансе приводит Nikkei Asia.

По словам Бансе, для Тайваня Япония станет единственными воротами, связующими его с международным сообществом, которые позволят ему получать поставки военной помощи.

«Филиппины, скорее всего, не возьмут на себя такую роль, а Австралия или Гавайи находятся слишком далеко», — объяснил свою позицию военный.

В этой связи он призвал власти Японии уже теперь готовиться к возможному приему около 100 тыс. беженцев с Тайваня, отметив неготовность Токио к такому развитию ситуации в настоящее время. Также Бансе призвал власти своей страны укреплять оборонный потенциал, в частности, уделить внимание созданию сетей минных заграждений в море и развертыванию системы ПВО.

До этого Китай выпустил фильм о способности армии атаковать Тайвань.

Ранее президент Тайваня объяснила, почему Китай не вторгнется на остров в ближайшее время.