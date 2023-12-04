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Японию сравнили с Польшей из-за конфликта на Украине

Экс-генерал Бансе: Япония может стать для Тайваня аналогом Польши для Украины

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Бывший генерал Сил самообороны Японии Коитиро Бансе заявил, что Япония может оказаться для Тайваня аналогом Польши для Украины в случае операции Китая на полуострове. Слова Бансе приводит Nikkei Asia.

По словам Бансе, для Тайваня Япония станет единственными воротами, связующими его с международным сообществом, которые позволят ему получать поставки военной помощи.

«Филиппины, скорее всего, не возьмут на себя такую роль, а Австралия или Гавайи находятся слишком далеко», — объяснил свою позицию военный.

В этой связи он призвал власти Японии уже теперь готовиться к возможному приему около 100 тыс. беженцев с Тайваня, отметив неготовность Токио к такому развитию ситуации в настоящее время. Также Бансе призвал власти своей страны укреплять оборонный потенциал, в частности, уделить внимание созданию сетей минных заграждений в море и развертыванию системы ПВО.

До этого Китай выпустил фильм о способности армии атаковать Тайвань.

Ранее президент Тайваня объяснила, почему Китай не вторгнется на остров в ближайшее время.

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