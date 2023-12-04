Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ заняли удерживаемые ВСУ с весны позиции под Артемовском

Военкор Рожин: ВС РФ заняли удерживаемые ВСУ с весны позиции под Артемовском

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

ВС РФ заняли удерживаемые ВСУ с весны позиции под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Продолжая наступление к западу от Артемовска, наши войска взяли несколько позиций противника, включая «питомник», который противник удерживал с весны 2023 года», — рассказал военкор.

Рожин заявил о серьезных потерях ВСУ и деморализации личного состава. Сообщается, что бойцы ВСУ жалуются на отсутствие подкреплений и ротации.

По мнению военкора, российскому командованию удалось перехватить инициативу к северо-западу и западу от Артемовска и добиться тактического успеха.

До этого военный эксперт прокомментировал сообщения о том, что ВСУ взяли под контроль Клещеевку в районе Артемовска. По словам собеседника, ВСУ в данном населенном пункте находятся в оперативном тупике и продолжать наступательные действия не могут.

Ранее Минобороны РФ заявило о взятии под контроль поселка Артемовское.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий