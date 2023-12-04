ВС РФ заняли удерживаемые ВСУ с весны позиции под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Продолжая наступление к западу от Артемовска, наши войска взяли несколько позиций противника, включая «питомник», который противник удерживал с весны 2023 года», — рассказал военкор.

Рожин заявил о серьезных потерях ВСУ и деморализации личного состава. Сообщается, что бойцы ВСУ жалуются на отсутствие подкреплений и ротации.

По мнению военкора, российскому командованию удалось перехватить инициативу к северо-западу и западу от Артемовска и добиться тактического успеха.

До этого военный эксперт прокомментировал сообщения о том, что ВСУ взяли под контроль Клещеевку в районе Артемовска. По словам собеседника, ВСУ в данном населенном пункте находятся в оперативном тупике и продолжать наступательные действия не могут.

Ранее Минобороны РФ заявило о взятии под контроль поселка Артемовское.