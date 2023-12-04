Военные катера с 2024 года будут строиться с российской энергоустановкой

KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), производитель катеров «Афалина» и «Касатка-2М», начал опытное производство этих судов с российскими двигателями и движителями, которые будут использоваться с 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее такие катера оснащались импортной энергетической установкой.

Новые движители разработаны для глиссирующих катеров, таких как «Афалина» и «Касатка-2М», а также для легких маленьких катеров размером 5-5,5 метра.

Процесс разработки новых энергоустановок начался год назад, и в настоящее время уже имеются первые опытные образцы. Маленькие катера уже поступили в серийное производство.

С 2024 года все выпускаемые катера KMZ будут оснащены российскими водометами. Кроме того, планируется выпуск движителей вместе с дизельными двигателями, которые уже находятся на стенде. Таким образом, «Афалина» и другие катера KMZ будут использовать полностью российскую пропульсивную установку, включая двигатель и движитель.

Ранее российские боевые корабли прибыли в порт Вьетнама.