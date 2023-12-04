Военкор: ВС РФ начали использовать новые боеприпасы на БПЛА

Вооруженные силы Российской Федерации внедрили новый термобарический боеприпас для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань», заменяющий обычный фугасный. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Кустарный термобарический боеприпас для «Герани». Ставится вместо обычного фугасного. Обеспечивает существенный прогресс наземных и подземных помещений после попадания», — отметил Рожин.

Военный журналист также подчеркнул, что противник плохо относится к таким новшествам. «Преимущество этой системы заключается в ее потенциале для модернизации и модификации в соответствии с различными задачами и типами поражающих эффектов», — добавил Рожин.

Ранее сообщалось, что российская авиация при поддержке дронов, ракет и артиллерии поразила центр управления противовоздушной обороны командования Вооруженных сил Украины. Кроме того, по данным оборонного ведомства, ВС РФ ударили по складам топлива в районах Хмельницкого и Миргорода Полтавской области, а также поразили арсенал со снарядами в Николаевской области. Помимо этого, сообщается о потере ВСУ живой силы и техники в 107 районах Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.