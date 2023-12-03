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На позиции ВСУ на фронте напали мыши, крысы и змеи

ВСУ для борьбы с нашествием мышей и крыс стали брать на передовую кошек

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Позиции украинских войск на передовой подверглись настоящему нашествию мышей, крыс и змей, сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

Активность грызунов создала серьезные проблемы украинским солдатам. Они не дают военнослужащим нормально спать, забираясь в спальные мешки и под матрасы, кусаются, съедают продовольствие. Мыши и крысы грызут даже оружие.

Кроме того, на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) заползают даже большого размера змеи.

Украинские волонтеры вынуждены в тылу собирать пожертвования на ловушки для мышей и крыс. Сами же солдаты ВСУ для защиты от грызунов берут на передовую кошек.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на заполненные мышами окопы, грызуны залезают в военные формы и вьют там гнезда.

В ноябре украинские военнослужащие столкнулись с полчищем грызунов, которые перегрызают провода в окопах. Животные атакуют терминалы спутникового интернета Starlink и заполняют окопы в поисках еды и тепла.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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