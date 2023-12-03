Хуситы атаковали два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) совершило атаки на два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа, передает РИА Новости.

«ВМС йеменских вооруженных сил (хуситов. — «Газета.Ru») сегодня атаковали в Баб-эль-Мандебском проливе два израильских корабля», — сказал он.

По словам Сариа, первый корабль был атакован ракетой, а второй — беспилотником.

Он также указал, что операция была проведена после того, как оба израильских корабля отвергли предупреждения от военно-морских сил хуситов.

2 декабря эсминец ВМС США USS Carney подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет, выпущенных из Йемена.

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader.

В ноябре хуситы неоднократно пытались атаковать Израиль ракетами и беспилотниками.

Ранее в США рассказали, что хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 вблизи Йемена.