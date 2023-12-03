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Петиция о мобилизации депутатов и чиновников Украины набрала необходимое количество голосов

Петиция о мобилизации чиновников Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов

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Петиция о мобилизации депутатов и чиновников на Украине за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, передает РИА Новости.

Соответствующую петицию зарегистрировали 5 сентября на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Ее инициатором стал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас содержится под стражей из-за подозрения в государственной измене.

Петиция призывает рассмотреть «неотложные проекты законов, способствующие справедливой мобилизации граждан..., в частности депутатов и госслужащих Украины».

Петиция на сегодняшний день набрала 25 312 голосов, для рассмотрения президентом достаточно 25 тысяч.

30 ноября глава совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации граждан данные реестра избирателей. По его словам, нужно, чтобы это была унифицированная система призыва, позволяющая заполнить реестр призывников.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.

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