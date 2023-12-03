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ЕС намерен обучить 40 тысяч военнослужащих ВСУ к весне

Генерал Бригер: ЕС планирует обучить 40 тысяч военных ВСУ к весне 2024 года

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Gleb Garanich/Reuters

Евросоюз (ЕС) надеется к весне 2024 года обучить 40 тыс. украинских военных, заявил глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер во время брифинга в Таллине. Его слова передает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

«Мы уже обучили 34 тыс. украинских солдат, а к весне 2024 года планируем обучить 40 тыс. солдат», – сказал Бригер.

Генерал добавил, что Европа должна продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо, в том числе боеприпасами, обучающими мероприятиями.

«На сегодняшний день мы предоставили Украине военную помощь на сумму $27 млрд», – подчеркнул глава комитета.

28 ноября Совет ЕС дополнительно выделил €194 млн на подготовку украинских солдат.

До этого сообщалось, что с июня 2022 года военную подготовку на базах в Великобритании прошли более 30 тыс. украинских солдат. В качестве инструкторов выступали датские военные.

Ранее в США заявили, что значительная часть американской финансовой помощи для ВСУ фактически не доходит до Украины.

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