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В военно-историческом обществе назвали число пропавших без вести в ВОВ

РВИО: свыше 2 миллионов солдат пропали без вести в Великую Отечественную войну

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Леонид Великжанин/РИА Новости

Более двух миллионов советских солдат до сих пор считаются пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с РИА Новости.

«Неизвестных солдат, благодаря стараниям поисковиков, становится меньше», — заявил он.

Мягков рассказал, что в начале 90-х годов комиссия Генерального штаба Вооруженных сил РФ определила общую цифру безвозвратных потерь Красной армии в годы Великой Отечественной войны — 8,6 миллиона солдат.

Согласно информации научного директора, с момента создания РВИО его поисковые отряды отыскали свыше 11 тысяч останков советских воинов, 800 из которых удалось идентифицировать. Большие надежды на ускорение процесса распознавания личности погибших в Великую Отечественную войну возлагаются на технологии искусственного интеллекта.

В сентябре накануне Дня танкиста российское Минобороны опубликовало архивные документы, касающиеся тактики танковых войск Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Помимо приказа Сталина, описывающего причины поражений советских танков в начальный период войны, ведомство обнародовало данные о причинах успеха РККА на Курской дуге, дуэлях с немецкими тяжелыми танками и маневренном бое.

Ранее Минобороны РФ анонсировало запуск проекта об освобождении Киева от немцев.

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