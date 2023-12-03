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В Пентагоне оценили риски использования искусственного интеллекта

Министр ВВС США Кендалл: ИИ в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля

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Depositphotos

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в рамках дискуссии по проблемам ИИ на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в ближайшее время не выйдет из-под контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кендалла, человечество способно предотвратить появление неуправляемого искусственного интеллекта.

«Я не вижу возможности появления в ближайшем будущем терминаторов, которые бегают и без разбора стреляют во все, что попадает в их поле зрения», — поделился министр.

Он добавил, что американское правительство должно не ограничивать развитие ИИ, но тщательно оценивать возможности его использования в военных целях, а также безопасность, чтобы использовать технологию «надежно и этично».

До этого портал iXBT со ссылкой на Commercial Times сообщал, что Microsoft выпустит операционную систему Windows 12 в июне 2024 года.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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