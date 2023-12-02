Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о частичном задействовании Россией своего потенциала в воздухе

В Воздушных силах Украины сообщили, что РФ использует 300 единиц авиации в СВО

close
100%
Минобороны России

Российская армия в рамках специальной военной операции использует около 300 единиц авиации из полутора тысяч, частично реализуя свой потенциал в воздухе. Об этом в интервью на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом) заявил официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По словам военнослужащего, российские самолеты и вертолеты совершают боевые вылеты с 30-40 аэродромов, пять из них находятся в Крыму.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что российские солдаты с 25 ноября по 2 декабря сбили восемь самолетов и один вертолет Украины.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации уничтожили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в небе над населенным пунктом Межевое Донецкой Народной Республики.

Всего, по данным Минобороны РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 545 самолетов, 256 вертолетов.

Ранее российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий