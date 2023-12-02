На Украине заявили о частичном задействовании Россией своего потенциала в воздухе

Российская армия в рамках специальной военной операции использует около 300 единиц авиации из полутора тысяч, частично реализуя свой потенциал в воздухе. Об этом в интервью на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом) заявил официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По словам военнослужащего, российские самолеты и вертолеты совершают боевые вылеты с 30-40 аэродромов, пять из них находятся в Крыму.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что российские солдаты с 25 ноября по 2 декабря сбили восемь самолетов и один вертолет Украины.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации уничтожили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в небе над населенным пунктом Межевое Донецкой Народной Республики.

Всего, по данным Минобороны РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 545 самолетов, 256 вертолетов.

Ранее российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР.