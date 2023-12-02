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Экс-главком ВСУ заявил о необходимости перейти к стратобороне

Бывший главком ВСУ Муженко призвал Украину перейти к оборонительным действиям

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Global Look Press

Украинской армии необходимо перейти к оборонительным действиям, утверждает бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, чьи слова передает «Украинская служба Би-би-си».

«Нужно идти и переформатировать фронт», — полагает он.

По мнению экс-военного, Киев должен выстроить глубокие эшелонные укрепления и сформировать резерв.

Муженко подчеркнул, что переход к стратегической обороне затрагивает не только направление от Купянска до Херсона, но также восточную часть — от Харькова до Сум и Чернигова и северную часть — Черниговскую, Киевскую, Житомирскую и Ровенскую области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. Он также заявил, что Украина переходит в новую фазу вооруженного конфликта с Россией. Что означают эти заявления и можно ли говорить, что контрнаступление Киева закончилось и Украина перешла к обороне, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за время контрнаступления потеряли 125 тыс. человек.

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