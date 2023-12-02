ЗАЭС отключилась от внешнего источника питания в ночь на 2 декабря

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью отключилась от внешнего источника питания в ночь на 2 декабря. Об этом заявили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

«Станция временно отключилась от внешнего источника питания. Аварийные дизельные генераторы обеспечивали поступление электричества», — указывается в публикации.

Согласно данным агентства, в настоящее время подключение успешно возобновили.

Как отметили в МАГАТЭ, подобный случай стал восьмым за все время конфликта между Россией и Украиной. Организация пообещала привести дополнительные подробности позднее.

Данную информацию подтвердил советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале. По его словам, вечером 1 декабря случился обрыв линии электропередачи «Запорожская ТЭС — Ферросплавная» напряжением 330 кВ, через которую ЗАЭС получала питание. Спустя несколько часов во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия «Запорожская АЭС — Днепровская» напряжением 750 кВ.

«Сегодня ночью состоялся полный блэкаут на Запорожской АЭС», — написал он.

Братчук предупредил, что каждый новый такой блэкаут несет ядерную и радиационную угрозы.

До этого Запорожская АЭС была отключена от основной внешней линии электроснабжения в 750 кВ 26 ноября.

Ранее в российском МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.