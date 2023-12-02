Российские боевые корабли прибыли в порт Вьетнама

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России прибыл с деловым визитом в международный порт Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа. Об этом сообщает ТАСС.

В составе отряда большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».

Российские корабли поприветствовали генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме.

Генконсул назвал Камрань очень важным для России портом. Он отметил, что более 20 лет этот порт «верой и правдой» служил в качестве пункта материально-технического обеспечения кораблей ТОФ, и именно там были заложены традиции боевого братства и дружбы между народами СССР и Вьетнама.

12 ноября отряд российских кораблей впервые за полвека зашел в Читтагонг — главный порт Бангладеша, а 18 ноября корабли Тихоокеанского флота прибыли в индийский порт Вишакхапатнам.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.