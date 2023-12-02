На Западе заявили о превосходстве российского истребителя

Авторы американского журнала Military Watch Magazine (MWM) считают, что Казахстан справедливо выбрал российский Су-30СМ вместо французского Rafale.

Обозреватели издания отметили, что Су-30 не только летает гораздо дальше с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, чем у Rafale.

В MWM также заметили сходство выбора Казахстана с решением Алжира в 2006 году. Журналисты упомянули, как Франция пыталась продать африканской стране свои истребители, однако та в итоге выбрала российский Су-30 МКА.

До этого военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest писала, что Воздушно-космические силы России используют современные самолеты-истребители Су-30СМ для проведения отвлекающих маневров против систем противовоздушной обороны украинских войск.

Газета Military Watch Magazine также писала, что истребители Су-30СМ ВКС РФ идеально подходят для борьбы с морскими дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналисты отмечали, что российский истребитель очень прочный и исключительно маневренный, но его главным достоинством является мощный радар с максимальной дальностью обнаружения 400 км.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.