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Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении

МО: Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении

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РИА «Новости»

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выпустили ракеты по выявленным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

«В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа на Краснолиманском направлении был уничтожен долговременный опорный пункт Вооруженных сил Украины.

До этого издание Forbes писало, что российские ракеты «Изделие 305», которые применяются с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для украинской армии.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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