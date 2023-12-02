ВС РФ улучшили положение на Купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские подразделения улучшили свое положением на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении», — отметил Зыбинский.

Он добавил, что украинские военные потеряли до роты солдат.

До этого Минобороны РФ сообщало, что военные группировки войск «Юг» ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Боевые действия шли при поддержке артиллерии и авиации.

Кроме того, Зыбинский сообщал, что в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки украинских войск на направлении к селам Синьковка и Лиман Первый.

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