КНДР будет расценивать вмешательство в работу ее спутников как объявление войны

Северная Корея будет рассматривать вмешательство в работу своих спутников как объявление войны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны», — сказано в сообщении Reuters.

Как отмечается, КНДР также заявила, что «в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников».

22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1».

Позже в Северной Корее заявили, что спутник КНДР смог сделать снимки Белого дома и Пентагона.

Ранее в Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях.