США продолжат работу по возобновлению гуманитарной паузы в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с австралийским и британским коллегами по итогам прошедших в штате Калифорния переговоров, посвященных альянсу AUKUS, заявил, что Вашингтон продолжит работать с Каиром и Дохой над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа.

«Мы продолжим работать с Израилем, Египтом и в Катаре для возвращения к гуманитарной паузе», — отметил Остин.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что после 7:00 мск 1 декабря ХАМАС поразил более 200 объектов в секторе Газа.

Удары наносились по заминированным районам, шахтам террористических туннелей, пунктам запуска ракет и командным пунктам ХАМАС.

В МИД Катара сообщали, что палестинское движение ХАМАС и Израиль продолжают переговоры по возобновлению перемирия в секторе Газа.

Возобновление ударов по Газе со стороны Израиля в первые часы после конца перемирия осложняет посредничество.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.