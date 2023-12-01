Медведев назвал число пришедших в ВС РФ в 2023 году

В 2023 году 452 тыс. человек вступили в ВС РФ и присоединились к СВО. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По словам Медведева, особенно пунктуально к «доукомплектованию» ВС РФ подошли в Москве, Севастополе и Чечне. В Чеченской республике были мобилизованы 30 тыс. человек.

«В республике большая работа ведется по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач. Свыше 15 тыс. добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе», — рассказал он.

В октябре 2023 года Медведев сообщал о 357 тыс. поступивших на службу контрактников.

По информации Минобороны РФ, в это число входят и военные в запасе, заключившие контракты, и добровольцы, уточнил Медведев. Он назвал такие темпы набора неплохими и выразил надежду, что их удастся сохранить в дальнейшем.

Ранее Шойгу заявил о расширении зоны контроля ВС РФ.