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Wall Street Journal узнала о планах Израиля по ликвидации лидеров ХАМАС по всему миру

WSJ: израильские спецслужбы планируют уничтожить лидеров ХАМАС по всему миру

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Ronen Zvulun/Reuters

Спецслужбы Израиля планируют разыскать и уничтожить лидеров палестинского радикального движения ХАМАС по всему миру после окончания военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на заявления израильских чиновников.

«Израильские спецслужбы готовятся ликвидировать глав ХАМАС по всему миру», — указывается в материале.

Согласно информации источников, израильские спецслужбы по приказу премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху разрабатывают планы по розыску лидеров ХАМАС, проживающих в Ливане, Турции и Катаре. Перед Израилем сейчас стоит задача, «где это можно сделать и как», говорится в статье.

Данная кампания станет продолжением скрытых операций Израиля, которые длились на протяжении десятков лет, утверждают чиновники.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив палестинское радикальное движение в нарушении условий перемирия. Таким образом, гуманитарное перемирие в секторе Газа закончилось.

Ранее газета The Washington Post назвала условие для возобновления паузы в боевых действиях в секторе Газа.

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