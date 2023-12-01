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Российских летчиков начнут массово учить применению «умных» бомб

ВКС России начнут массовое обучение летчиков применению «умных бомб» в СВО

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Валентин Капустин/РИА «Новости»

Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут массовое обучение летчиков применению «умных бомб» — боеприпасов с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

«В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения летчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК», — сообщил источник.

По его словам, это позволит значительно увеличить количество ударов «умными» бомбами по позициям и стратегическим объектам Вооруженных сил Украины.

До этого ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 могут использовать авиационные средства поражения, которые позволяют повысить дальность и точность поражения различного вида целей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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