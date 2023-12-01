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Пентагон обеспокоен сообщениями о пьянстве на военных базах США

Пентагон следит за расследованием о возможном пьянстве на военных объектах

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Carlos Barria/Reuters

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин осведомлен о расследовании о возможном употреблении алкоголя на военных базах США, в Минобороны следят за его ходом, передает РИА Новости.

До этого глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк подтвердил, что началось расследование по факту употребления алкоголя на военных объектах. В офисах нашли несколько емкостей из-под пива и крепкого алкоголя. Генерал отметил, что боеготовность личного состава не была нарушена.

«Мы, безусловно, отслеживаем его», — сказала Сингх, добавив, что шеф Пентагона «осведомлен о расследовании».

До этого Сингх заявляла, что США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются.

Ранее Шойгу проверил участвующие в спецоперации войска.

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