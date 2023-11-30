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В США сообщили, что одобренные средства на помощь Украине заканчиваются

Пентагон: одобренные средства на поставки оружия Украине заканчиваются

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Shutterstock

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», — сказала она.

По ее словам, власти Соединенных Штатов надеются на принятие конгрессом в ближайшее время запроса президента Джо Байдена о дополнительной помощи Украине, чтобы продолжить военную поддержку.

Запад боится ситуации, при которой Украина может победить Россию, заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил прогнозы американских генералов по российско-украинскому конфликту и узнал, насколько они точны и сбываются ли вообще.

Ранее в США раскрыли секрет военной помощи Украине.

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