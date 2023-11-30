Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 человек на Южно-Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки ВС РФ «Восток» атаковали 72-ю механизированную, 79-ю десантно-штурмовую, 58-ю мотопехотную бригады ВСУ при поддержке авиации и артиллерии. Бои шли в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка в Донецкой народной республике.

Помимо живой силы украинские войска потеряли танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении.

Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе села Ямполовка.

29 ноября российские войска взяли под контроль поселок Артемовское.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.