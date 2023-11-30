На Западе рассказали, почему Зеленский не принимает закон о призыве

Президент Украины Владимир Зеленский не принимает закон о призыве на военную службу, одобренный кабинетом министров и Верховной радой, опасаясь социальных последствий. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению авторов публикации, призыв в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к нарастанию напряженности в обществе.

«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения «мира любой ценой», — говорится в публикации.

Отмечается, что такие настроения в обществе есть и подобная тенденция может усилиться с введением мобилизации.

До этого политолог Александр Казаков прокомментировал сообщения о провале мобилизации на Украине, а также заявление президента страны Владимира Зеленского о законодательных новациях в области призыва граждан на военную службу.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.