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В армии Израиля сообщили о перехвате «подозрительной цели» из Ливана

ЦАХАЛ уничтожил летевшую из Ливана воздушную цель

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении цели, которая летела на территорию еврейского государства из Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По данным армейского ведомства, некоторое время назад в северных районах Довев, Маттат и Саса прозвучали сирены о воздушной угрозе, после чего средства ПВО Израиля «успешно перехватили подозрительную воздушную цель», которую, по предварительным данным, запустили со стороны Ливана.

Отмечалось, что 30 ноября сигналы тревоги звучали в северных районах Израиля впервые за последние пять дней.

До этого 25 ноября временные силы ООН в Ливане сообщили, что их патруль был обстрелян израильской армией. Уточнялось, что в результате обстрела миротворцы не пострадали, при этом само транспортное средство было повреждено.

Ранее глава МИД Ирана встретился с генсеком «Хезболлы» в Ливане.

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