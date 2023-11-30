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Польша присоединилась к бойкоту встречи ОБСЕ в Скопье

Глава МИД Польши пропустит встречу ОБСЕ в Северной Македонии из-за Лаврова

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк не собирается участвовать во встрече СМИД ОБСЕ в Северной Македонии, передает РИА Новости. По его словам, причиной для такого решение послужило участие российской делегации в мероприятии.

«Критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье», — пояснил Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что СМИД ОБСЕ не станет посещать ни один его заместитель, но польская делегация все же будет присутствовать на форуме. Сенк подчеркнул, что не только Варшава отказалась от присутствия на уровне руководства министерства иностранных дел на этом мероприятии.

30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Как ожидается, на встрече будет очно присутствовать Лавров. В ЕС отметили, что посещение форума главой МИД России будет исключением из санкций. В Болгарии пообещали пропустить самолет Лаврова через воздушное пространство страны. В ответ страны Балтии и Украина заявили о бойкоте мероприятия на уровне министров иностранных дел.

Ранее в МИД рассказали о попытках Запада помешать участию России во встречах ОБСЕ.

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