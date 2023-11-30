Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт по беспилотникам заявил, что они должны быть массовыми и дешевыми

Эксперт по беспилотникам Федутинов: у военных меняется отношение к БПЛА

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Реалии военного конфликта заставляют переосмыслить отношение к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), необходимы массовость и дешевизна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на редактора профильного издания «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова.

По его мнению, не только барражирующие боеприпасы, которые изначально были одноразовыми, но и разведывательные беспилотные системы в настоящее время требуются российским войскам «в гораздо больших количествах».

В зоне конфликта из-за радиоэлектронной борьбы, кинетических средств противодействия даже многоразовые беспилотники работают крайне недолго и фактически являются расходниками.

В материале агентства говорится, что большие ожидания у военных были от БПЛА самолетного типа, но реальный опыт боевой эксплуатации показал, что востребованнее становится недорогие малоразмерные аппараты.

29 ноября сообщалось, что в России начнут готовить операторов для беспилотников «Охотник».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий