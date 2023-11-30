Эксперт по беспилотникам заявил, что они должны быть массовыми и дешевыми

Реалии военного конфликта заставляют переосмыслить отношение к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), необходимы массовость и дешевизна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на редактора профильного издания «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова.

По его мнению, не только барражирующие боеприпасы, которые изначально были одноразовыми, но и разведывательные беспилотные системы в настоящее время требуются российским войскам «в гораздо больших количествах».

В зоне конфликта из-за радиоэлектронной борьбы, кинетических средств противодействия даже многоразовые беспилотники работают крайне недолго и фактически являются расходниками.

В материале агентства говорится, что большие ожидания у военных были от БПЛА самолетного типа, но реальный опыт боевой эксплуатации показал, что востребованнее становится недорогие малоразмерные аппараты.

29 ноября сообщалось, что в России начнут готовить операторов для беспилотников «Охотник».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.