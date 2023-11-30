Американские танки М-1 Abrams на Украине рискуют выйти из строя, потому что им нужна очистка хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, на которую уходит много топлива. Об этом сообщило издание Forbes.

Авторы статьи пояснили, что именно фильтры могут стать самой большой головной болью для военных Украины. Дело в том, что как минимум два раза в день экипаж танка должен увеличивать обороты двигателя до высоких в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него. Таким образом система избавляется от пыли и мусора из задней решетки.

Если очисткой пренебрегать, это чревато серьезной поломкой двигателя, предупредили журналисты. Помощник американского министра обороны Лора Купер назвала Abrams «пожирателем бензина».

До этого обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что российские военные впервые подбили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) немецкого производства Leopard 1A5. По мнению обозревателя, незащищенный танк после его обнаружения стал удобной мишенью для ударов российской артиллерии.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин заявил, что первый американский танк Abrams заметили под Купянском.