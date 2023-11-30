В США сообщили Израилю, что операцию на севере Газы нельзя повторить на юге

Американский президент Джо Байден сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что опыт израильской армии на севере сектора Газа нельзя повторять в южной части анклава. Об этом сообщает издание Axios.

При этом издание отмечает, что в администрации президента США обеспокоены тем, что операция на юге Газы может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.

«Байден сказал Нетаньяху, что так, как действовал Израиль в северной части Газы, в том числе с широкомасштабным наступлением, не может быть повторено в южной части анклава из-за миллионов палестинцев, которые там сейчас находятся», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что правительство США не будет поддерживать военную операцию Израиля в южной части сектора Газа до тех пор, пока Израиль не предоставит отчет о всех палестинцах, перемещенных в этом регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.