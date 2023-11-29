Иорданский доброволец из-за незнания языка в одиночку пошел в наступление на ВСУ

Доброволец из Иордании Мотаз, воюющий в рядах Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал военному корреспонденту Сергею Среда о том, что однажды он пошел в наступление на ВСУ, не зная русский язык.

Мотаз родился в Иордании. Сам он является этническим черкесом. Мотаз служил в иорданском спецподразделении, проходил подготовку по системе американского спецназа. С началом СВО он отправился на фронт и поступил на службу в интернациональную бригаду «Пятнашка».

По словам Мотаза, тот случай произошел с ним, когда он находился под Авдеевкой. Однажды командир приказал возвращаться на позиции, вспоминает доброволец.

«Я его не понял, взял свое оружие и пошел вперед. А он кричал мне по-русски: «Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!» — сказал Мотаз.

Он указал, что не понял командира и продолжал идти в наступление.

«К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная. Когда я все-таки вернулся, ребята начали смеяться, были рады, что все закончилось хорошо. А командир сказал, что я должен подучить русский язык», — добавил Мотаз.

До этого сообщалось, что бойцы интербригады «Пятнашка» прорыли 160-метровый тоннель под Авдеевкой для уничтожения ВСУ.

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