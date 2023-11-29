Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иорданский доброволец из-за незнания языка в одиночку пошел в наступление на ВСУ

Доброволец из Иордании Мотаз из-за незнания языка один пошел в наступление на ВСУ

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Доброволец из Иордании Мотаз, воюющий в рядах Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал военному корреспонденту Сергею Среда о том, что однажды он пошел в наступление на ВСУ, не зная русский язык.

Мотаз родился в Иордании. Сам он является этническим черкесом. Мотаз служил в иорданском спецподразделении, проходил подготовку по системе американского спецназа. С началом СВО он отправился на фронт и поступил на службу в интернациональную бригаду «Пятнашка».

По словам Мотаза, тот случай произошел с ним, когда он находился под Авдеевкой. Однажды командир приказал возвращаться на позиции, вспоминает доброволец.

«Я его не понял, взял свое оружие и пошел вперед. А он кричал мне по-русски: «Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!» — сказал Мотаз.

Он указал, что не понял командира и продолжал идти в наступление.

«К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная. Когда я все-таки вернулся, ребята начали смеяться, были рады, что все закончилось хорошо. А командир сказал, что я должен подучить русский язык», — добавил Мотаз.

До этого сообщалось, что бойцы интербригады «Пятнашка» прорыли 160-метровый тоннель под Авдеевкой для уничтожения ВСУ.

Ранее доброволец рассказал об отношении жителей Донбасса к участникам СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий