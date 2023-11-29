Новое российское оружие оценили в США

Американского военного эксперта Гая Маккардла поразили боевые качества российских мини-дронов. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Су-57 способен развивать скорость до двух Махов», — уточнил Маккардл.

Он добавил, что запуск беспилотника на столь высокой скорости по идее должен уничтожить его из-за турбулентности, но этого удается избежать.

Эксперт признался, что вначале не оценил возможности мини-дронов, приняв их за пропаганду в духе «Звездных войн». Но поменял свое отношение, когда узнал, что в США также работали над аналогичным проектом, но не смогли достигнуть успехов. Маккардл счел заявления Москвы «вполне правдоподобными».

В публикации обратили внимание, что Россия извлекла уроки из опыта противника и теперь активно наращивает выпуск собственных беспилотников.

28 ноября стало известно, что российские инженеры создали дрон, управляемый силой мысли.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.