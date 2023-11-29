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ВСУ лишились спутниковой связи в Донбассе и Харьковской области

Рогов: украинские войска лишились связи Starlink в ЛДНР и Харьковской области

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Lisi Niesner/Reuters

Вооруженные силы Украины лишились спутниковой связи в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью. Starlink Илона Маска отключил интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией», — заявил Рогов.

По его словам, в районе Днепра интернет еще есть, но он работает крайне медленно, а в Херсонской и Николаевской областях связь часто пропадает.

До этого стало известно, что на Украине хотят найти альтернативу Starlink, однако пока не могут отказаться от услуг компании Илона Маска. Предполагается, что отключение его системы может привести к краху оборонительных возможностей украинской армии.

Ранее экс-генерал ВСУ признал, что российские средства РЭБ оказывают сильное давление на солдат.

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