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Российский снайпер рассказал, как ликвидировал солдата ВСУ

Российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Российский снайпер-доброволец с позывным «Череп» в зоне проведения специальной военной операции четыре дня выжидал украинского военного служащего и ликвидировал его одним выстрелом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский военный все эти дни ждал, пока украинский солдат покажет голову из-за веток. Чтобы поймать цель и выполнить точный выстрел, «Черепу» понадобилось несколько секунд.

Российский снайпер рассказал, что выбранное место было единственным, откуда противник мог вести наблюдение для корректировки огня.

Также на прошлой неделе сообщалось, что бойцы отряда тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за период с февраля по октябрь 2023 года ликвидировали до одного батальона украинской армии.

Кроме того, отряд поспособствовал штурмовым подразделениям во взятии лесополосы близ населенного пункта Никольское в Донецкой народной республике.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.

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Операция на Украине
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