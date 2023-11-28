Военный эксперт объяснил, как мини-дроны расширят боевые возможности Су-57

Бортовые мини-беспилотники, разработанные для российского истребителя пятого поколения Су-57, помогут самолету эффективнее поражать цели, защищенные средствами противовоздушной обороны (ПВО), а также решать разведывательные задачи. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Также БПЛА возможно использовать в качестве системы РЭБ, которая позволит создать помехи для ПВО противника. Ударные дроны будут полезны при уничтожении зенитных комплексов. Небольшой размер позволяет беспилотникам легче долетать до цели. Аппараты также смогут прикрывать самолет от ракет противника и совершать разведку по маршруту следования истребителя», — отметил Кнутов.

Вместе с тем, по его словам, размещение беспилотников сокращает основной боекомплект, который может нести машина, поэтому использование БПЛА будет зависеть от поставленных перед конкретным вылетом целей.

По информации источника РИА Новости, Су-57 будет запускать несколько дронов одновременно и координировать их действия. Подчеркивается, что истребитель с десятками беспилотников сможет прорвать систему ПВО противника, перегрузив ее информационные каналы.

Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения, созданным с использованием передовых технологий невидимости и электроники. Он может нести вооружение во внутренних отсеках своего фюзеляжа и обладает сверхзвуковой скоростью. Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году, и согласно государственной программе вооружения, до 2027 года Воздушно-космические силы России должны получить 76 таких самолетов.

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