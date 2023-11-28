Главком ВМФ России рассказал о будущем подлодок проекта «Варшавянка»

Строительство серии подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» не завершится серией для Тихоокеанского флота. В дальнейшем такие лодки встанут на вооружение и других флотов России, сообщает ТАСС.

«Серия будет продолжена, пятый корабль [«Можайск»] не последний и не крайний (…) и дальше [будет] продолжение этой серии для других флотов», — пояснил агентству главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

28 ноября сообщалось, что на подводной лодке проекта 636.3 «Можайск», построенной для Тихоокеанского флота России, прошла церемония поднятия флага.

«Можайск» стала пятой в серии из шести субмарин, построенных для ТОФ на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге. В строю уже находятся «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск», в работе остается «Якутск».

До этого стало известно, что атомную подлодку «Архангельск» скоро спустят на воду.

Ранее в России заявили о страхе США перед ракетой «Булава».