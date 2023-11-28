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Украинское издание сообщило о взрыве в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв

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Global Look Press

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

При этом никаких подробностей инцидента не раскрыли. Тем временем в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Украины, действует воздушная тревога.

До этого в подконтрольном Киеву городе Херсоне после воздушной тревоги оказался поврежден завод. Глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин при этом не уточнил, о каком предприятии шла речь.

23 ноября украинские власти уже сообщали о повреждении заводов в Херсоне. Как говорилось в заявлении Прокудина, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту. При этом Прокудин подчеркнул, что речь идет о «заводской территории».

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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